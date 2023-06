Pd: Leodori nuovo segretario del Lazio con 95 per cento di voti, in 50 mila ai gazebo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Leodori è stata eletto nuovo segretario del Partito democratico del Lazio, con oltre il 95 per cento dei consensi. Il consigliere regionale succede a Bruno Astorre, venuto a mancare il 3 marzo scorso. A sfidare Ledori alle primarie regionali è stato il consigliere capitolino Mariano Angelucci che sta ottenendo poco più del 5 per cento. Mentre lo spoglio è ancora in corso, l'affluenza è di oltre 50 mila persone che si sono recate ai gazebo a votare, dalle 8 di questa mattina fino alle 21, per il rinnovo della segreteria del Lazio. Leodori diventerà ufficialmente segretario dopo il passaggio in Assemblea regionale.(Rer)