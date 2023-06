Business news: Cile, Ue lancia fondo per sviluppo idrogeno rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato il Fondo per lo sviluppo dell'idrogeno rinnovabile in Cile. "Sono molto lieta che oggi abbiamo lanciato il Fondo per l'idrogeno rinnovabile sostenuto dal Team Europe. Il fondo avrà un budget iniziale di 225 milioni di euro e questo è un grande passo avanti, perché la domanda globale di idrogeno sta salendo alle stelle e aumenterà enormemente nei prossimi anni", ha detto. "L'Unione europea è già il primo investitore nella regione, ma noi vogliamo fare un ulteriore passo avanti e lo faremo attraverso il nostro piano di investimenti chiamato 'Global Gateway', che prevede dieci miliardi di euro in America Latina e nei Caraibi, e che sarà integrato a livello internazionale dai nostri Stati membri e, naturalmente, dal settore degli investimenti privati", ha poi aggiunto von der Leyen. (Res)