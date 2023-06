Business news: Argentina, inflazione cresce del 114,2 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo in Argentina (Ipc) è cresciuto a maggio del 7,8 per cento su base mensile, arrivando a un incremento del 114,2 per cento su base annua. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta di una diminuzione rispetto aprile, quando l'indice aveva registrato un incremento dell'8,4 per cento. Nei primi cinque mesi dell'anno l'indice ha raggiunto una crescita del 42,2 per cento. A maggio i maggiori aumenti hanno interessato i comparti abitazioni, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (+11,9 per cento), ristoranti e alberghi (+9,3 per cento) e salute (+9 per cento). Quello degli alimenti e bevande è cresciuto del 5,8 per cento, quasi la metà dell'incremento registrato ad aprile. (Res)