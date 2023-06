Migranti: "Bbc", dati MarineTraffic contestano versione guardia costiera greca su naufragio di Pylos (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peschereccio non aveva il localizzatore, quindi non appare sulla mappa, così come non si vedono le imbarcazioni della guardia costiera e le navi militari, che non condividono su queste piattaforme la loro posizione. La guardia costiera greca continua a sostenere che l'imbarcazione era in rotta verso l'Italia e non necessitava di soccorsi. Interpellate dalla “Bbc”, le autorità greche non hanno ancora risposto alla richiesta di spiegazioni in merito ai dati emersi dall'analisi condotta con l'aiuto di MarineTraffic. Le Nazioni Unite hanno chiesto un'indagine sulla gestione del disastro da parte delle autorità greche che vengono accusate da diverse Ong di non aver agito in tempo per avviare un'operazione di salvataggio. Tuttavia, le autorità greche continuano a sostenere che le persone a bordo avrebbero rifiutato il loro aiuto e che l'imbarcazione non sarebbe stata in pericolo sino a poco prima di affondare. (Rel)