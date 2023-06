Migranti: "Bbc", dati MarineTraffic contestano versione guardia costiera greca su naufragio di Pylos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peschereccio affondato al largo delle coste di Pylos, nel Peloponneso, in Grecia, fra martedì e mercoledì scorso sarebbe rimasto fermo almeno sette ore prima di capovolgersi e affondare. E' quanto riporta l'emittente televisiva britannica “Bbc” che sostiene di aver ottenuto delle prove che porrebbero dei dubbi sul resoconto fonti dalla guardia costiera greca in merito al naufragio che, ufficialmente, ha provocato la morte di 78 persone, mentre altre centinaia risultano disperse. La “Bbc” ha ottenuto un'animazione al computer dei dati di tracciamento forniti da MarineTraffic, una piattaforma di analisi marittima. Tali dati mostrano le attività avvenute nel corso di diverse nell'area dove è affondata l'imbarcazione carica di migranti. L'analisi di questo materiale sembra mettere in dubbio la versione ufficiale, secondo cui la nave non avrebbe avuto alcun problema di navigazione. I dati della piattaforma, incrociati con il diario di bordo della nave Lucky Sailor, mostrano come sin dal pomeriggio di martedì scorso il peschereccio fosse in difficoltà, nonostante le condizioni meteorologiche non fossero avverse. Anche un'altra nave, la Faithful Warrior, diverse ore dopo, si è avvicinata al peschereccio e tramite una fune ha fornito acqua alle persone a bordo. (segue) (Rel)