Migranti: "Bbc", dati MarineTraffic contestano versione guardia costiera greca su naufragio di Pylos (2)

- Tra le 17:40 e le 20:40, la guardia costiera greca ha comunicato che l'imbarcazione stava mantenendo una "rotta e velocità costanti" e questo anche se un'immagine pubblicata proprio dalle autorità elleniche mostrasse come in questo lasso di tempo il peschereccio fosse sostanzialmente fermo. Un portavoce del governo di Atene in seguito ha affermato che la guardia costiera aveva tentato di salire sulla barca per valutare la situazione ma senza successo, dato il rifiuto delle persone a bordo. Il peschereccio, quindi, per circa sette ore è rimasto quasi del tutto fermo, percorrendo pochissime miglia nautiche. La convinzione che il peschereccio – a quanto reso noto partito da Tobruk, in Libia – fosse diretto verso l'Italia avrebbe convinto la guardia costiera greca a non intervenire. Alle 21 la barca è affondata e l'animazione fornita da MarineTraffic, infatti, in quest'orario mostra un gran numero di navi che accorrono in soccorso. (segue) (Rel)