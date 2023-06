Ucraina: presidente ceco Pavel, processo adesione Nato non può iniziare a guerra in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di adesione dell’Ucraina alla Nato non può iniziare se la guerra è ancora in corso. Lo ha detto oggi il presidente della Repubblica ceca, Petr Pavel, in un’intervista all’emittente televisiva statunitense “Cnn”. Il capo dello Stato ceco ha spiegato tuttavia che “gli ucraini dovrebbero ricevere garanzie” sull’inizio delle procedure di adesione all’Alleanza atlantica nel momento in cui il conflitto giungerà al termine. Secondo Pavel, la controffensiva dell’Ucraina potrebbe portare a due possibili esiti. “Il primo, in caso di vittoria, sarebbe l’avvio dei negoziati. L’altro sarebbe invece un congelamento dei combattimenti fino al prossimo anno, al fine di raccogliere di nuovo le forze per una seconda offensiva”, ha detto il presidente della Repubblica Ceca.(Vap)