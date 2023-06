M5s: è ancora polemica su Grillo, tensioni nel Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Beppe Grillo pubblica su Instagram la foto di un uomo in passamontagna e cappellino militare - in un primo momento si era pensato al Garante del Movimento cinque stelle in persona - che indossa una t-shirt del M5s, mostrando un foglio con su scritto: "Brigata di cittadinanza, reparto d'assalto". A corredo del post, poi, si legge: “Restiamo in attesa delle brigate dei tombini e dei marciapiedi. Brigata 'riparazione panchine'. Brigate di cittadinanza". Parole, ironiche, che fanno riesplodere la polemica. Grillo è ritornato, infatti, sulle sue frasi, pronunciate ieri a Roma, al termine dell’iniziativa del Movimento cinque stelle contro la precarietà. "Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti - aveva osservato -, mettete a posto marciapiedi, aiuole, tombini. Fate il lavoro e scappate". Le reazioni alla foto non si sono fatte mancare. "Dicono che sbagliare è umano, ma perseverare nei propri errori è diabolico. Io aggiungerei che è da irresponsabile. Ieri mi ero domandato se Beppe Grillo avesse parlato da comico o da politico invocando le brigate e il passamontagna, oggi lo ribadisce, pertanto non ci sono dubbi che non parlasse da comico. Il Movimento cinque stelle condivide le posizioni del suo fondatore, ma i loro possibili alleati a sinistra? E' questo che vogliono? Attenzione che qui si sta giocando con il fuoco", afferma, in una nota, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, e senatore della Lega, Roberto Calderoli. "Mentre nel Pd fioccano le polemiche e perfino le dimissioni dopo le sconcertanti parole di Belle Grillo su brigate e passamontagna, stupisce il silenzio di Elly Schlein che era nella stessa piazza del fondatore dei Cinque stelle. Dica se Grillo è un compagno che sbaglia. Da che parte sta la segretaria democratica?", segnalano i capigruppo di Camera e Senato sempre della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, in riferimento anche alle dimissioni di Alessio D'Amato dall'assemblea nazionale del Partito democratico. La foto pubblicata da Beppe Grillo "è peggio ancora delle parole pronunciate ieri, di per sé gravi perché associare il passamontagna ai temi del lavoro riporta a stagioni di violenze e dolore che nessuno vuole più vivere, tranne chi non ha più argomentazioni. Grillo sta facendo una parabola da comico a Joker. Alla fine, però, vincono i bravi ed è per questo che gli italiani hanno abbandonato i Cinque stelle", rileva Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (segue) (Rin)