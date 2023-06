M5s: è ancora polemica su Grillo, tensioni nel Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Beppe Grillo "era scomparso, fuori dai radar. Ha poco da dire e di nulla gli importa. Ma deve guadagnarsi il 'vitalizio' di partito. Allora si inventa brigate e passamontagna. Cosi può tornare a casa in Sardegna e lasciarci a commentare. Merita solo indifferenza e non fa nemmeno più ridere", evidenzia su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Dal canto suo, il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ribadisce che quanto detto da Grillo è stato oggetto di una strumentalizzazione. Intanto, la presenza di Schlein all’iniziativa di ieri con Conte e Grillo provoca i suoi primi effetti all’interno del Pd. "Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall'assemblea nazionale del Partito democratico", scrive su Twitter il consigliere della regione Lazio, Alessio D'Amato. "Brigate e passamontagna anche no. E' stato un errore politico partecipare alla manifestazione del Movimento cinque stelle. Vi voglio bene - conclude D'Amato, candidato del centrosinistra lo scorso febbraio alle elezioni Regionali nel Lazio - ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per una alternativa ai sovranisti e ai populisti". (Rin)