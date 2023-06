Rifiuti: Ama, 180 tonnellate di ingombranti raccolte in Municipi pari per giornate riciclo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i Centri di Raccolta fissi, inclusi quelli attivi nei Municipi dispari, sono rimasti aperti. Tutti i materiali verranno avviati da Ama alle rispettive filiere di recupero. In alcune eco-stazioni gli utenti, grazie alla presenza dei "volontari dei riuso", hanno potuto consegnare anche vecchie biciclette o parti di esse all'associazione Bike4City, vecchi cellulari e tablet alla cooperativa sociale Ways onlus e ausili sanitari all'associazione Joni and Friends. "Ama il tuo quartiere-Giornate del riciclo" tornerà, dopo la pausa estiva, domenica 17 settembre nei Municipi dispari. Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, Ama ricorda che sono a disposizione altri due canali, facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra. (segue) (Com)