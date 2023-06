Maltempo: Furfaro (Pd), da governo ipocrisia e vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima vanno a fare le passerelle nel fango, poi fanno finta di stanziare soldi che non ci sono, infine insultano gli alluvionati dicendo loro che 'il governo non è un bancomat'. Ma oggi arriva la ciliegina sulla torta dell'ipocrisia e della vergogna. Praticamente uno famoso alle cronache solo per essersi vestito da nazista e che ora, non si sa come, fa il viceministro delle infrastrutture, chiede se 'Voi vi fidereste di Schlein e compagni?'. Fa già ridere così, se non ci fosse il fatto che quei soldi devono andare a persone che hanno perso tutto. E che a differenza del viceministro mascherato non hanno più un euro per andare avanti". Lo scrive su Twitter Marco Furfaro, della segreteria del Partito democratico.(Rin)