Turchia: Erdogan promette di ridurre l’inflazione a una sola cifra entro l’anno

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha promesso oggi di ridurre la pressione dei prezzi sulle famiglie e di portare le esportazioni a livelli record entro la fine dell'anno. “Ridurremo l'inflazione, che da tempo affligge non solo noi ma il mondo intero, potandola nuovamente a una sola cifra", ha dichiarato Erdogan durante un evento dell'Assemblea turca degli esportatori a Istanbul. L'inflazione persistente, comunque attenuatasi dall'inizio dell'anno, è stata indicata come “una priorità” da Erdogan, che ha ridisegnato la sua squadra economica dopo aver vinto le elezioni presidenziali il 28 maggio. “Con l'eliminazione dell'incertezza elettorale, la nostra mano è più forte in questo senso", ha detto Erdogan. L'inflazione annuale è scesa al di sotto del 40 per cento a maggio dopo aver raggiunto l’85,5 per cento (massimo in 24 anni) lo scorso ottobre. Erdogan ha nominato Mehmet Simsek, esperto di politica economica, come ministro del Tesoro e delle finanze, e Hafize Gaye Erkan, un ex banchiere di Wall Street, come governatore della Banca centrale. Le nomine indicano un cambio di rotta nella politica economica del governo. (segue) (Tua)