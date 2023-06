Turchia: Erdogan promette di ridurre l’inflazione a una sola cifra entro l’anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Criticando i costi di finanziamento elevati, Erdogan ha trascorso gli ultimi due anni sostenendo un "nuovo modello economico" che dava priorità a tassi di interesse estremamente bassi. Tuttavia, Erdogan sembra ora essersi convinto che sia necessario tornare ad aumentare i tassi di interesse per contrastare l'inflazione e frenare la caduta libera della lira turca, come tra l’altro pubblicamente indicato da Simsek. Gli analisti delle principali banche d'investimento si aspettano ora la Banca centrale turca aumenti il tasso di interesse di riferimento nella sua riunione del comitato di politica monetaria del 22 giugno, dopo averlo ridotto all'attuale 8,5 per cento dal 19 per cento nel 2021. Erdogan ha anche elogiato le buone prestazioni delle esportazioni nonostante le molteplici sfide globali e il devastante terremoto che ha colpito la regione sudorientale del Paese all'inizio di febbraio. “Nonostante le prospettive economiche globali negative, vogliamo aumentare le nostre esportazioni a 265 miliardi di dollari alla fine di quest'anno e a 285 miliardi di dollari l'anno prossimo", ha detto Erdogan. (Tua)