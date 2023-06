Pakistan: autorità arrestano dieci sospetti trafficanti dopo naufragio peschereccio Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Pakistan hanno reso noto oggi di aver arrestato dieci persone sospettate di essere trafficanti di esseri umani. Lo riporta il quotidiano greco “Kathimerini”. Gli arresti sono stati disposti pochi giorni dopo il naufragio di un peschereccio avvenuto al largo di Pylos, in Grecia, che ha provocato la morte di almeno 78 persone e un numero ancora indefinito di dispersi. A bordo dell’imbarcazione vi erano anche migranti pachistani: tra i 104 superstiti della tragedia sarebbero dodici, ma secondo una fonte anonima del ministero dell’Immigrazione ne erano presenti complessivamente almeno 200. Le persone arrestate in Pakistan "sono attualmente sotto inchiesta” con l’accusa di “facilitare e contribuire alla tratta di esseri umani”. Il premier pachistano, Shehbaz Sharif, ha ordinato un giro di vite contro coloro che sono coinvolti in questo “atroce crimine” e ha promesso che i colpevoli saranno "severamente puniti".(Gra)