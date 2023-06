Maltempo: Bonelli (Avs), Meloni fermi polemiche strappa-like Bignami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bignami arrogante e offensivo, invece di lavorare per il bene comune, quindi per gli aiuti alle popolazioni alluvionate, preferisce fare una polemichetta strappa-like sui social, incolpando la regione Emilia-Romagna. Invece di sollecitare il suo governo a erogare le risorse necessarie, segue le gesta del ministro Musumeci, che fa spettacolo parlando di bancomat". Lo afferma, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Bignami era colui che si vestiva da nazista e Giorgia Meloni lo ha messo a fare il viceministro, adesso spieghi agli italiani chi paga il suo ufficio da viceministro a Bologna che è anche il suo collegio elettorale - continua il parlamentare -. Non risulta che tutti gli esponenti di governo hanno l'ufficio nei propri collegi elettorali. Abbiamo bisogno di dare risposta al dolore, al disastro economico e ambientale provocato dall'alluvione, non delle polemiche volgari di Bignami. Perché lui per primo sa che la Regione e i sindaci hanno fornito l'elenco degli interventi urgenti. Ed è il governo che non mantiene le promessa di 2,2 miliardi di euro che invece nel decreto Alluvione sono diventati 1,6,". (Com)