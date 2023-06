Maltempo: Bonafoni (Pd), basta offese, governo si metta al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Giorgia Meloni "fermi la ruota delle dichiarazioni offensive e si metta al lavoro per dare risposte all'Emilia-Romagna". Lo scrive su Twitter la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico. "Dalla performance con gli stivali nel fango agli insulti agli alluvionati, senza passare dal via. Il governo Meloni fermi la ruota delle dichiarazioni offensive e si metta al lavoro per dare risposte all'Emilia-Romagna", afferma. (Com)