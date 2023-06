Ungheria-Serbia: ministro Esteri Szijjarto telefona a vicepremier Mali dopo alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Ungheria, Peter Szijjarto, ha tenuto oggi un colloquio telefonico con il vicepremier e ministro delle Finanze della Serbia, Sinisa Mali, al quale ha mostrato solidarietà per le recenti alluvioni che hanno colpito il Paese balcanico. Lo ha reso noto lo stesso ministro ungherese attraverso un messaggio su Facebook. “I nostri amici serbi sono stati colpiti da gravi alluvioni negli ultimi giorni, la pioggia non voleva smettere. Ecco perché ho avuto una discussione telefonica con il vicepremier serbo Sinisa Mali”, ha scritto Szijjarto. “Ho offerto l'aiuto dell'Ungheria, perché purtroppo anche noi abbiamo esperienza di questo tipo di catastrofi naturali. Il mio collega serbo mi ha informato che oggi finalmente non ha piovuto, quindi ora stanno monitorando la situazione. Siamo pronti ad aiutare”, ha aggiunto il ministro ungherese.(Vap)