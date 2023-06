Difesa: Rauti, Aeronautica da 100 anni al servizio dell’Italia e degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Una giornata emozionante oggi alla manifestazione aerea per il centenario dell’Aeronautica militare: una delle tante iniziative che accompagneranno tutto il 2023 per celebrare i primi 100 anni dell’Arma azzurra. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, presente oggi alla manifestazione per i 100 dell’Aeronautica militare nell'aeroporto “Mario De Bernardi” di Pratica di Mare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Non solo un Airshow unico e straordinario ma molto di più, per le tante esibizioni di velivoli storici nonché di aeromobili ultramoderni e lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori. Una festa meravigliosa che ha richiamato migliaia di visitatori che hanno visto la nostra Aeronautica militare in tutte le sue sfumature e nei suoi impieghi”, ha detto Rauti. (segue) (Res)