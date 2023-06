Maltempo: Foti (Fd'I), Pd la butta in caciara e non risponde nel merito a viceministro Bignami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- “Il Pd la butta in caciara, il copione è noto, ma non risponde nel merito delle questione posta". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Il viceministro Galeazzo Bignami ha chiesto l’elenco degli interventi eseguiti in via d’urgenza e da eseguire in Emilia Romagna dopo l’alluvione, chiedendo alla Regione le ragioni di quest’inspiegabile ritardo. Dal Partito Democratico nessuna risposta. Ma i soliti sproloqui da parte di Boccia e compari. Dobbiamo forse pensare che vi siano esponenti del Pd che abbiano qualcosa da nascondere? O è la solita gazzarra festiva del Pd che si agita per tentare d’imporre la nomina del presidente Bonaccini a commissario per la ricostruzione?”, aggiunge.(Com)