Viterbo: crollo ristorante a Montefiascone, soccorritori hanno scavato con le mani

- Uno smottamento avrebbe causato il cedimento strutturale del locale adibito a cucina di un ristorante in via della Bandita a Montefiascone dove oggi, alle 11:30 circa, ha perso la vita il proprietario e in cui è rimasto gravemente ferito il cuoco. Secondo quanto si apprende la collina, che fiancheggia la struttura, è stata interessata da uno sbancamento. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario, storico ristoratore della zona, e il cuoco, dipendente del locale, sono entrati in cucina dopo aver sentito rumori sospetti. Il locale, però, si è trasformato in una trappola da cui i vigili del fuoco di Viterbo e di Gradoli hanno tentato di salvarli, scavando anche con le mani tra il materiale franoso e i detriti della porzione dello stabile crollato, guidati dalle grida di aiuto che provenivano da sotto le macerie. (segue) (Rer)