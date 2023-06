Roma: Prefetto, grazie a forze dell'ordine si assicurano valori legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un plauso "a tutte le forze di polizia che, ogni giorno, assicurano l’affermazione dei valori di legalità attraverso la lotta ad ogni forma di criminalità". Con queste parole il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, esprime in una nota il suo ringraziamento agli uomini della polizia di Stato, dell'arma di carabinieri e della guardia di finanza per le numerose operazioni di contrasto ai fenomeni di detenzione e spaccio di stupefacenti nel territorio romano. "Attraverso il loro operato le forze dell’ordine dimostrano ogni giorno la presenza dello Stato sul territorio e il costante impegno profuso nel contrasto ai fenomeni delittuosi, tra i quali si annovera anche il traffico di sostanze stupefacenti", spiega. "Ed è per questo che esprimo un sentito ringraziamento e un plauso a tutte le forze di polizia che, ogni giorno, assicurano l’affermazione dei valori di legalità attraverso la lotta ad ogni forma di criminalità. Nel corso delle operazioni - aggiunge - sono state sequestrate significative quantità di sostanza stupefacente e tratte in arresto circa dieci persone con l’accusa di detenzione per finalità di spaccio". (Com)