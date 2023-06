Maltempo: Malan (Fd'I), su ricostruzione sacrosante parole di Bignami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le scomposte reazioni degli esponenti del Pd alle giuste e sacrosante parole del viceministro Bignami sulla ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, confermano l'inadeguatezza del Partito democratico sia a livello nazionale e sia locale. Il governo Meloni ha deciso di affrontare il tema ricostruzione in maniera seria e attenta. Questo ha significato chiedere una rigorosa stima dei danni per evitare lo sperpero di fondi, come purtroppo spesso è avvenuto. E soprattutto mettendo da parte il tema della nomina del commissario, che viene dopo. Un modo esemplare di gestire la ricostruzione e che il viceministro Bignami con le sue parole ha voluto ribadire. Evidentemente da parte del Pd è forte la nostalgia per un passato poco glorioso, fatto di sperperi, ma con il governo Meloni l'aria è decisamente cambiata". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. (Rin)