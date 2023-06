Cina-Usa: ministro Esteri, migliorare relazioni bilaterali "al livello più basso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Stati Uniti vivono il momento "più basso" delle relazioni bilaterali, a scapito degli "interessi fondamentali" dei due popoli e della "comunità internazionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine dell'incontro tenuto oggi a Pechino con il segretario di Stato, Antony Blinken. "Attualmente, le relazioni sino-americane sono al punto più basso dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche. E questo non soddisfa gli interessi fondamentali dei popoli dei due paesi, né le aspirazioni della comunità internazionale", ha detto il ministro citato da "China Central Television". Pechino, ha aggiunto, Qin, "si impegna per costruire una relazione stabile, prevedibile e costruttiva con gli Stati Uniti". L'auspicio è che gli Usa possano orientarsi verso una "comprensione razionale e obiettiva della Cina", tutelando "le basi politiche delle relazioni bilaterali", ha detto il ministro invitando la contro parte ad "affrontare le situazioni che possono emergere nel cammino in modo professionale e ragionevole". (Cip)