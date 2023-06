Pirelli: gruppo pubblica provvedimento su golden power (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il provvedimento con cui la presidenza del Consiglio dei ministri ha esercitato i poteri speciali, inoltre, dota Pirelli di una serie di strumenti per la tutela degli attivi di rilevanza strategica, tra cui un nulla osta di sicurezza industriale strategico che prevede limiti di accessibilità alle informazioni. La società Pirelli, inoltre - viene riferito nella nota - dovrà istituire una unità organizzativa autonoma per la sicurezza. L’attuazione delle prescrizioni sarà oggetto di monitoraggio da parte del ministero per le Imprese e il made in Italy. Pirelli è tenuta ad inviare al ministero entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello riferito all'anno 2023, una relazione redatta dal Collegio sindacale, con cui sono comunicate le misure adottate in osservanza delle determinazioni assunte con il provvedimento e qualsiasi altra misura societaria o aziendale rilevante in rapporto alle stesse. Il prossimo Consiglio di amministrazione della società prenderà atto delle prescrizioni sopra richiamate e procederà alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo dell’organo amministrativo e ai lavori propedeutici alle modifiche statutarie prescritte dal provvedimento. Il Consiglio dei ministri, nell’adottare il provvedimento, ha considerato, tra l’altro, che la tecnologia rilevante ai fini del decreto legge numero 21/2012 rappresenta una parte dell'attività economica di Pirelli e i rischi ad essa collegati richiedono presidi di tipo strutturale che prescindano dalla temporaneità del patto parasociale, nonché che qualunque modifica della governance societaria di Pirelli, compreso il mancato rinnovo o stipulazione del patto parasociale, dovrà essere oggetto di notifica ai sensi del decreto legge numero 21/2012". (Com)