Tunisia: ministri dell'Interno di Francia e Germania attesi in visita nel Paese

- I ministri dell'Interno di Francia e Germania, rispettivamente Gerald Darmanin e Nancy Faeser, iniziano una visita di due giorni in Tunisia dedicata al tema dei flussi migratori dalle coste tunisine verso l’Europa. Secondo i media francesi, i due ministri intendono rafforzare la cooperazione tra Francia, Germania e Tunisia nel quadro dei negoziati con l'Unione Europea. Sono previsti incontri con il presidente tunisino Kais Saied e il ministro dell'Interno tunisino Kamel Feki. La visita avviene pochi giorni dopo il peggior naufragio di migranti nel Mediterraneo degli ultimi otto anni. Lo scorso 14 giugno, infatti, un barcone partito dalla località orientale libica di Tobruk e diretto in Italia si è capovolto al largo della Grecia con a bordo un numero compreso tra 400 e 750 persone. Un totale di 104 migranti sono stati tratti in salvo, mentre i corpi recuperati ammontano a 78: centinaia risultano ancora dispersi e si parla di un bilancio di 600 morti, di cui 100 minori intrappolati nella stiva. Bisogna risalire alla strage del Canale di Sicilia, avvenuta il 18 aprile 2015 e che causò 1.022 vittime, per trovare un episodio di portata simile. (segue) (Tut)