Tunisia: ministri dell'Interno di Francia e Germania attesi in visita nel Paese (2)

- Secondo i dati del Viminale visti da “Agenzia Nova”, almeno 50.405 persone sono arrivate sulle coste italiane dall’inizio dell’anno al primo giugno, in aumento del +155,97 per cento rispetto ai 19.692 arrivi dello stesso periodo del 2022: una media di ben 334 migranti sbarcati al giorno. Almeno 25.937 persone sono arrivate sulle coste italiane dalle spiagge tunisine fino al primo giugno, circa 172 sbarcati al giorno, un incremento del 580 per cento rispetto ai 3.818 arrivi dello stesso periodo dello scorso anno: siamo ben oltre la metà dei 32.101 sbarchi complessivi dalla rotta tunisina dell’intero 2022. Da parte loro, òe autorità tunisine hanno intercettato un totale di 23.093 migranti in mare nei primi cinque mesi del 2023, in aggiunta ai 3.520 stranieri arrestati in Tunisia con l'accusa di "soggiorno illegale". Lo ha reso noto il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Fted). In particolare, il numero dei migranti intercettati è stato di 4.049 a maggio, in calo rispetto ai 4.756 di aprile, ai 7.494 di maggio, ai 5.147 di febbraio ma in aumento rispetto ai 2.322 migranti intercettati a maggio. Inoltre, solo otto stranieri sono stati arrestati in Tunisia a maggio per soggiorno illegale, rispetto ai 59 di aprile, ai 1.185 di di marzo, ai 1.840 di febbraio e ai 428 di gennaio. Secondo il Ftdes, il numero di vittime e persone scomparse dall'inizio del 2023 fino alla fine di maggio di quest'anno ha raggiunto quota 534, di cui 34 a maggio, 373 ad aprile, 92 a marzo, sette a febbraio e 28 a gennaio. (segue) (Tut)