Tunisia: ministri dell'Interno di Francia e Germania attesi in visita nel Paese (3)

- La visita dei due ministri giunge mentre sono in corso i negoziati per la firma di un memorandum d'intesa Tunisia-Ue entro fine giugno. L'Italia, in particolare, si è fatta promotrice dello stanziamento di 150 milioni di euro subito e senza condizioni, in cambio di maggiori controlli alle frontiere, a cui si aggiungerebbero 900 milioni se verrà trovata un’intesa con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, nelle linee guida delle conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 giugno si parlerà di migrazioni e Mediterraneo, con focus in particolare sulla Tunisia. Non sarà semplice, in ogni caso, trovare un compresso tra il netto rifiuto del presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, di accettare “direttive preimpostate”, come ad esempio l’impopolare rimozione dei sussidi, e la rigidità dei canoni dell’Fmi. In attesa che le trattative si sblocchino, Meloni, von der Leyen e Rutte hanno cercato vie alternative. Saied ha aperto alla firma di un memorandum d’intesa, ma ha sottolineato che il suo Paese non intende essere “la guardia di frontiera” dell’Europa: “La situazione che vive la Tunisia può essere risolta solo sulla base della volontà del popolo, perché non si tratta di un fascicolo internazionale ma di una questione puramente nazionale”, ha detto il presidente. (segue) (Tut)