Tunisia: ministri dell'Interno di Francia e Germania attesi in visita nel Paese (4)

- Qualche analista ha parlato di un nuovo “caso Turchia”, in riferimento all’accordo del 2016 teso a fermare l'afflusso di rifugiati siriani e al rimpatrio di tutte le persone, anche i richiedenti asilo, giunte irregolarmente sulle isole egee in Turchia. Nell’ambito dell’accordo, Ankara si era impegnata a evitare che le persone lasciassero il suo territorio per raggiungere l’Europa. In cambio, tra l’altro, l’Ue ha dato alla Turchia miliardi di euro. Il paragone tra Turchia e Tunisia appare azzardato per numeri e tipologie molto diverse di flussi migratori: decine di migliaia di migranti economici dalla Tunisia, milioni di rifugiati dalla Turchia. Inoltre, nel 2016, dietro lo Strumento per i rifugiati in Turchia (Frit) c’era la Germania di Angela Merkel, che aveva preteso l'utilizzo di parte del bilancio comunitario di ben 6 miliardi di euro. Un accordo con la Tunisia simile a quello in vigore con la Turchia non riscuoterebbe grande successo in Europa senza garanzie dal governo del Paese nordafricano. (Tut)