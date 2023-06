Cina-Usa: ministro Esteri dopo incontro con Blinken, "disponibile" a recarsi a Washington per proseguire colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, ha "espresso disponibilità" a recarsi negli Stati Uniti per proseguire i colloqui sostenuti oggi a Pechino con il segretario di Stato, Antony Blinken. "Le parti hanno convenuto di mantenere gli scambi ad alto livello. Il segretario di Stato Blinken ha invitato negli Stati Uniti il ​​consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Qin Gang. Qin Gang ha espresso la sua disponibilità a visitare gli Stati Uniti in un momento conveniente per entrambe le parti", ha detto il portavoce del ministro citato da "China Central Television". (Cip)