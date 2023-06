Bielorussia: presidente ceco Pavel, dispiegamento armi nucleari russe “segnale politico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispiegamento di armi nucleari della Russia in Bielorussia è prima di tutto un “segnale politico”. Lo ha detto oggi il presidente della Repubblica ceca, Petr Pavel, in un’intervista all’emittente televisiva statunitense “Cnn”. “Le armi nucleari sono considerate uno strumento di deterrenza politica, il loro dispiegamento non è qualcosa che può essere ignorato”, ha affermato il capo dello Stato ceco, precisando che i Paesi della Nato lo devono pertanto “prendere sul serio”.(Vap)