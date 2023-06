Lavoro: Fratoianni (Avs): lotta a diseguaglianze e aumento stipendi sono la vera emergenza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Così dice la nostra Costituzione all'articolo 3, un impegno che troppo spesso le istituzioni del nostro Paese non hanno onorato: troppo spesso in Italia il salario va dai tre ai cinque euro l'ora, un ostacolo enorme, insormontabile per milioni di italiani. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra (Avs). "Ce lo hanno detto anche ieri anche tanti partecipanti alla manifestazione del Movimento 5 Stelle - prosegue il leader di SI - gran parte del Paese non ce la fa più ad andare avanti, le diseguaglianze crescono a dismisura, e ci sono milioni di famiglie a rischio della povertà se vengono confermate le scelte di questo governo. La presidente del Consiglio dovrebbe misurarsi con questa realtà quando straparla di stipendi e salario minimo. E se lo dovrebbero ricordare tutti coloro che giudicano le vite altrui e dispensano paternali dall'alto del loro privilegio. È anche per questi motivi che la nostra iniziativa non si ferma. È anche per questo - conclude Fratoianni - che Alleanza Verdi Sinistra invita tutti in piazza lunedì 26 giugno, a Roma in piazza del Pantheon. Perché quella della giustizia sociale e l'aumento degli stipendi sono la vera emergenza dell'Italia". (Com)