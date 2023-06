© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto militare "Mario de Bernardi" di Pratica di Mare ha ospitato ieri e oggi un evento celebrativo per i cento anni dell'Aeronautica militare. In questa serie di foto si vede Campo 100, un'area adibita appositamente per mettere in mostra alcuni dei velivoli utilizzati dal 1923 sino ai giorni nostri dall'Arma azzurra. (Res)