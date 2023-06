Maltempo: D'Attorre (Pd), viceministro Bignami vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignam, già noto alle cronache per i suoi travestimenti da gerarca nazista, ci comunica che le risorse urgenti per l'emergenza, sollecitate dagli enti territoriali dell'Emilia-Romagna, sono soldi dati alla segretaria del Pd, Elly Schlein e ai suoi amici. É quanto scrive su Twitter Alfredo D'Attorre della segreteria Pd. "C'è davvero da vergognarsi", ha aggiunto. (Com)