Maltempo: Fregolent (Iv), Bignami danneggia il Paese, chieda scusa

- "Salvare l'Emilia Romagna significa salvare un pezzo importante per l'economia del Paese e chi, come il viceministro Bignami, non lo capisce non solo danneggia la Regione, ma l'Italia intera. Altro che sovranismo". Così in un post su Facebook la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione-Italia Viva-Renew Europe, risponde a Galeazzo Bignami. "Alle passerelle dei giorni scorsi devono seguire i fatti e la mancata nomina del commissario dimostra che il governo non comprende l'importanza di far ripartire una regione che è motore economico, occupazionale e sociale. Bignami - sottolinea - capisca che non si tratta di fidarsi del Pd, ma di dare risposte immediate ad un territorio. È vergognoso che per l'Esecutivo il colore politico di chi governa la regione sia dirimente per dare o meno gli aiuti. Gli abitanti dell'Emilia Romagna non si meritano un simile trattamento da un esponente del governo. Chieda scusa e - conclude- si dia da fare per la nomina del commissario". (Com)