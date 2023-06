Pd: Leodori, grande partecipazione a primarie nel Lazio, in oltre 20 mila alle 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 12 di oggi secondo i dati raccolti dai comitati provinciali "abbiamo superato la quota 20 mila votanti negli oltre 300 gazebo allestiti su tutto il territorio" del Lazio per le primarie del Partito democratico. Lo afferma in una nota il candidato alla segretaria del Pd, Daniele Leodori, vicepreside del Consiglio regionale del Lazio. "Grazie a tutto il popolo del Partito democratico per questa che si sta configurando come una grande giornata di partecipazione per la scelta del nuovo segretario regionale - spiega -. Alle 12, secondo i dati raccolti dai comitati provinciali, abbiamo superato quota 20 mila votanti negli oltre 300 gazebo allestiti su tutto il territorio. Una partecipazione straordinaria - aggiunge - che certifica il grande interesse della nostra comunità nel contribuire al futuro del partito. Ringrazio tutti i volontari e i militanti che si sono messi a disposizione e, senza i quali, questa giornata non sarebbe stata possibile. Il vostro lavoro e la vostra dedizione alla vita del Partito - conclude - rappresentano una ricchezza da custodire e valorizzare". (Com)