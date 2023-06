Emirati-Italia: Tajani atterrato ad Abu Dhabi, inizia la visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, è appena atterrato ad Abu Dhabi, dando il via alla sua seconda ufficiale negli Emirati Arabi Uniti in poco più di tre mesi. Il titolare della Farnesina, infatti, aveva accompagnato la presidente Consiglio, Giorgia Meloni, in missione ufficiale nel Paese del Golfo lo scorso 3 marzo. Il titolare della Farnesina è stato accolto all’Aeroporto internazionale di Abu Dhabi dall’ambasciatore d’Italia nel Paese del Golfo, Lorenzo Fanara, e incontrerà il ministro degli Esteri emiratino, lo sceicco Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. I due ministri discuteranno di opportunità di business, in particolare in settori come l'economia verde e la transizione digitale, in linea con il ruolo degli Emirati Arabi Uniti come paese ospitante per l'imminente Cop28. Non solo. Gli argomenti al centro dei colloqui del capo della diplomazia italiana nel Paese del Golfo spazieranno dalla cooperazione economica e industriale, ai principali dossier regionali come le crisi in Libia e in Tunisia, senza dimenticare la crisi migratoria e la relativa conferenza internazionale che l’Italia ospiterà nel mese di luglio. Prosegue, dunque, lo slancio delle relazioni politiche (grazie al costante dialogo sulle tematiche bilaterali e i dossier di sicurezza regionale), economiche (gli Emirati sono per l’Italia il primo mercato di sbocco dell’area Mena) e culturali (ad Abu Dhabi è stato recentemente inaugurato il primo Istituto Italiano di Cultura nell’area del Golfo), dopo le tensioni emerse durante il secondo governo Conte.(Res)