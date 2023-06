Spagna: Feijoo esorta cittadini ad “abrogare una volta per tutte il sanchismo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) della Spagna, Alberto Nunes Feijoo, durante un evento di campagna elettorale a Madrid ha esortato i cittadini ad “abrogare una volta per tutte il sanchismo”, ossia la politica intrapresa dal governo guidato dal leader socialista Pedro Sanchez. Lo riporta l’agenzia di stampa “Europa Press”. “In Spagna è iniziato un cambiamento politico”, ha evidenziato Feijoo, facendo appello agli elettori affinché gli concedano alle elezioni del 23 luglio “una maggioranza sufficiente per spezzare definitamente la politica di Sanchez e per restituire la Spagna agli spagnoli”.(Spm)