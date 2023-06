Difesa: l'arrivo di Mattarella e Crosetto a Pratica di Mare per i cento anni dell'Aeronautica - foto 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto sono arrivati all'aeroporto militare "Mario de Bernardi" di Pratica di Mare che ospita un evento celebrativo per i cento anni dell'Aeronautica militare. In questa serie di foto si vede Campo 100, un'area adibita appositamente per mettere in mostra alcuni dei velivoli utilizzati dal 1923 sino ai giorni nostri dall'Arma azzurra. (Res)