Migranti: naufragio Grecia, domani in Pakistan giornata di lutto nazionale

- Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha indetto per domani, 19 giugno, una giornata di lutto nazionale in memoria dei migranti morti al largo della Grecia mentre erano diretti in Italia. Un naufragio che ha coinvolto un numero compreso tra 400 e 750 persone di cui poco meno di cento di nazionalità pachistana. Il primo ministro ha inoltre chiesto l'apertura di una indagine per accertare le responsabilità della sciagura e perseguire i trafficanti di essere umani. Secondo le prime ricostruzioni, il naufragio è costato la vita ad almeno 27 pachistani (su un totale di 79 vittime censite al momento), ma si contano non meno di 50 altri connazionali dispersi. Altri dodici pachistani sono stati tratti in salvo e assistiti dalla sanità ellenica. Lo scorso 14 giugno, un barcone partito dalla località orientale libica di Tobruk e diretto in Italia si è capovolto al largo della Grecia con a bordo un numero compreso tra 400 e 750 persone. Un totale di 104 migranti sono stati tratti in salvo, mentre i corpi recuperati ammontano a 79: centinaia risultano ancora dispersi e si parla di un bilancio di 600 morti, di cui 100 minori intrappolati nella stiva. Bisogna risalire alla strage del Canale di Sicilia, avvenuta il 18 aprile 2015 e che causò 1.022 vittime, per trovare un episodio di portata simile, a cui seguì un altro naufragio avvenuto nel maggio 2016 al largo di Zuara, nella Libia occidentale, con 550 morti. (Inn)