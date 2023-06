Egitto-Ue: Borrell incontra ministro Difesa Zaki, focus su “preoccupazioni comuni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, in visita al Cairo, ha tenuto un “cordiale e approfondito colloquio” con il ministro della Difesa dell’Egitto, Mohamed Zaki. Lo ha reso noto su Twitter lo stesso funzionario europeo, spiegando di aver discusso con il ministro egiziano delle “preoccupazioni comuni”. Tra queste, vi sono “le migrazioni e la necessità di un’azione immediata per contrastare i trafficanti e contrabbandieri”, ma anche “i conflitti in Sudan e in Libia”. “Discutendo dell’aggressione della Russia contro l'Ucraina, siamo d'accordo sul fatto che i principi delle Nazioni Unite debbano essere rispettati. L'Ue continuerà a chiedere alla comunità internazionale di fare pressione sulla Russia affinché si ritiri e metta fine alla sua guerra”, ha poi scritto Borrell. “Continueremo a sviluppare la cooperazione Ue-Egitto in materia di sicurezza e difesa”, ha infine concluso l’Alto rappresentante europeo.(Beb)