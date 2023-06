Francia: ambasciatrice D'Alessandro a celebrazioni 83mo anniversario appello 18 giugno 1940

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su invito dell'Ordine della liberazione, l'ambasciatrice d'Italia a Parigi, Emanuela D'Alessandro, ha partecipato questa mattina alla cerimonia di commemorazione dell'83mo anniversario dell'appello alla Resistenza del Generale de Gaulle del 18 giugno 1940. La cerimonia, presieduta dal presidente Emmanuel Macron alla presenza della prima ministra Elisabeth Borne, del ministro della Difesa Sebastien Lecornu, della ministra dell'Europa e degli Esteri Catjerine Colonna, di numerosi altri ministri e di alte autorità civili e militari e della società civile, si è tenuta a Mont Valérien, vicino a Parigi. Presenti altresì gli ambasciatori dei paesi di nazionalità dei 91 combattenti e dei partigiani stranieri che furono fucilati durante l'occupazione ed ai quali il presidente Macron ha reso omaggio durante la cerimonia riconoscendoli, per la prima volta, come "morti per la Francia". In occasione della cerimonia, è stata altresì annunciata la "panteonizzazione" di Missak Manouchian, partigiano di origine armena che creò la nota formazione partigiana del "gruppo Manouchian". (segue) (Frp)