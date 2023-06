Francia: ambasciatrice D'Alessandro a celebrazioni 83mo anniversario appello 18 giugno 1940 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fortezza di Mont-Valérien dal 1941 al 1944 fu uno dei principali luoghi di esecuzione per fucilazione della regione Ile-de-France durante l'occupazione tedesca. Il 18 giugno 1960 il Charles de Gaulle vi inaugurò il Memoriale della Francia combattente. Oltre mille combattenti della resistenza e ostaggi furono uccisi in questo luogo dalle truppe naziste. Tra questi anche moltissimi stranieri, tra i quali diversi italiani. Lo scorso 22 novembre, in occasione della sua visita a Parigi, il Ministro della Giustizia Nordio aveva visitato, prima delegazione istituzionale italiana a farlo, il sito del Mont Valérien per rendere omaggio ai martiri della Resistenza francese uccisi nella Seconda guerra mondiale. In quell'occasione, i nomi dei caduti italiani erano stati letti accanto al sacrario, dove il ministro aveva deposto un cuscino di fiori e aveva infine firmato il libro d'oro istituito da de Gaulle e firmato, al termine della cerimonia di oggi, anche dal presidente Macron. (Frp)