M5s: Quartini, manipolazione realtà per oscurare piazza di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assistiamo in queste ora a una surreale e ipocrita manipolazione della realtà, nello specifico delle parole di Grillo - che basta ascoltare per intero per coglierne il senso satirico e non-violento di semplice un invito alla cittadinanza attiva - all'unico scopo di oscurare la verità scomoda emersa dalla bellissima piazza di ieri. La verità di un Movimento cinque stelle che ha portato in piazza migliaia di cittadini, ha dato voce agli invisibili, a coloro di cui nessuno parla: agli ultimi, ai precari, ai (dis)occupabili, agli esodati del superbonus, alle migliaia imprese che corrono il rischio di chiudere, a chi chiede negoziati di pace e rifiuta una rischiosissima escalation militare in Europa. Questa è la verità, una verità che fa paura, perché fanno paura i cittadini che rialzano la testa. Una verità che fa paura a chi, sia nella maggioranza che nel Pd - mi riferisco ad esempio presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo - teme una vera opposizione progressista". Lo dichiara il deputato fiorentino del Movimento cinque stelle, Andrea Quartini. (Rin)