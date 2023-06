Rifiuti: Ama, 180 tonnellate di ingombranti raccolte in Municipi pari per giornate riciclo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 180, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti consegnate dai cittadini nei Municipi pari della Capitale nel corso dell'appuntamento di questa mattina con la campagna "Ama il tuo quartiere-Giornate del riciclo". Grazie a questa iniziativa, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio, da inizio 2023 sono già state raccolte quasi 1.000 tonnellate di materiali. Lo comunica in una nota Ama Spa. Presso le dieci ecostazioni temporanee allestite ad hoc, tutte attrezzate anche per il conferimento dell'olio vegetale o animale usato in cucina, sono stati raccolti i normali rifiuti ingombranti - sedie, letti, divani, scaffalature, materassi - e i Raee, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, in tre postazioni: via Francesco Caltagirone, via Ambrogio Necchi e via dell'Accademia Peloritana. Erano, inoltre, presenti centri di raccolta mobili per il conferimento di altri materiali particolari come pile, toner, farmaci scaduti, contenitori con residui di vernici e solventi. (segue) (Com)