Usa: sparatoria nella notte in Illinois, almeno un morto e 20 feriti

- È di almeno un morto e 20 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte in Illinois, Stati Uniti. Lo scontro a fuoco, le cui cause sono ancora da accertare, è stato denunciato attorno alle 0.30 in un parcheggio della cittadina di Willowbrook, circa 30 chilometri a ovest di Chicago. Il vice sceriffo della Contea di DuPage, Eric Swanson, ha fatto sapere che dieci dei feriti hanno bisogno di cure mediche, due sono in condizioni "critiche". Sul luogo dello scontro si sono presentate ben dodici ambulanze, riportano i media locali. (Was)