Italia-Francia: Meloni attesa a Parigi per sostenere Roma all'Expo 2030 e ricucire il rapporto con Macron (2)

- Sul fronte dell'Expo 2030, l'appuntamento di martedì prossimo si prefigura come decisivo. In questa data, infatti, il comitato del Bie ascolterà per l'ultima volta l'illustrazione dei progetti in gara, mentre a novembre i 170 Paesi membri voteranno per scegliere fra Roma; Riad, la capitale dell'Arabia Saudita; Budan, in Corea del Sud; e Odessa, città portuale dell'Ucraina. La partita, com'è noto, si gioca fra Roma e Riad, ma la vera sfida per l'Italia sarebbe proprio conquistare il sostegno della Francia che, invece, avrebbe già promesso il suo appoggio ai sauditi. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman si trova da diversi giorni a Parigi, dove è stato ricevuto dal presidente Macron. Stando a quanto riferito, la corsa per Expo 2030 è stato uno dei temi al centro dell’incontro. Nei prossimi giorni il principe ereditario guiderà la delegazione di Riad all’incontro per un “nuovo patto finanziario globale”, organizzato dalla Francia e in programma per il 22 e il 23 giugno. Un'ulteriore conferma degli stretti rapporti in essere fra Parigi e Riad. L'Italia, tuttavia, sta mettendo in campo il massimo sforzo sinergico, dal governo alle istituzioni locali, un fatto confermato dalla presenza congiunta di Meloni, Gualtieri e Rocca all'appuntamento di martedì. (segue) (Res)