Italia-Francia: Meloni attesa a Parigi per sostenere Roma all'Expo 2030 e ricucire il rapporto con Macron (3)

- Per quanto concerne un possibile incontro con Macron, il primo punto in agenda sarà appianare le divergenze, un obiettivo non semplice. Alle critiche di Darmanin sulla gestione della crisi migratoria di inizio maggio che hanno provocato l'annullamento della visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani a Parigi, si sono aggiunte anche quelle di Stephane Sejourne, il segretario generale di Renaissance, il partito di Macron. A porgere il ramoscello d'ulivo nelle ultime settimane è stata la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, che prima si è recata a Roma il 25 maggio per vedere proprio Tajani dopo l'incontro saltato a Parigi e ieri, in un'intervista all'emittente “Lci”, ha ribadito la necessità di cooperare con l'Italia. Il titolare dell'Eliseo e Meloni si sono visti a margine del vertice del G7 a Hiroshima il 20 maggio scorso, ma è chiaro che un incontro a Parigi avrebbe tutt'altro spessore e consentirebbe ai due leader di tentare di coordinare le agende su diversi temi di comune di interesse, dalla linea ferroviaria ad alta velocità (Tav) Torino-Lione – un tema che in Francia negli ultimi giorni ha provocato dure proteste – alla più volte citata questione migratoria che sarà un tema centrale del Consiglio europeo che si terrà il 29 e 30 giugno prossimi. (Res)