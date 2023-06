Sudafrica: primi ministri di Paesi Bassi e Danimarca in visita a Pretoria martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 20 giugno 2023 il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ospiterà una visita di lavoro congiunta del primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, e del primo ministro danese, Mette Frederiksen. La visita, riferisce la presidenza di Pretoria in un comunicato, mira a consolidare le relazioni del Sudafrica con la Danimarca e i Paesi Bassi nei settori dell'idrogeno verde, dell'energia rinnovabile e della giusta transizione energetica. Si prevede che Sudafrica e Paesi Bassi firmeranno un memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di idrogeno verde. La visita porterà inoltre in Sudafrica un consistente gruppo di investitori per rafforzare gli alti livelli di cooperazione e le buone relazioni tra il Sudafrica e due importanti partner europei. La visita, prosegue la nota, prevede anche un programma di colloqui bilaterali congiunti e un seminario d'affari congiunto. Oltre ad incontrare il presidente Ramaphosa, i due primi ministri parteciperanno anche a un Business forum Danimarca-Paesi Bassi-Sudafrica ospitato dal dipartimento del Commercio, dell'industria e della concorrenza del Sudafrica. Ad accompagnare il primo ministro Rutte sarà una delegazione che comprende gli amministratori del porto di Rotterdam, Invest International, che fornisce finanziamenti per progetti, nonché Gasunie, che possiede e gestisce la rete di trasporto del gas nei Paesi Bassi. Inoltre, faranno parte della delegazione anche i rappresentanti di 15 aziende private. Anche il primo ministro Frederiksen sarà accompagnato da una delegazione imprenditoriale di alto livello. Il Business forum, che si terrà sotto il tema "Transizione all'energia verde e partenariati per l'idrogeno verde per l'impatto", si concentrerà sulle aree chiave dell'energia verde e dell'idrogeno verde. (Res)