Milano: inaugurata prima edizione del "White Resort", dedicato alla moda beachwear

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore a Moda, Turismo, Marketing territoriale e Grandi eventi di Regione Lombardia Barbara Mazzali, ha partecipato questa mattina al taglio del nastro della prima edizione del 'White Resort' negli spazi di Base-ex Ansaldo in via Tortona 54, a Milano, insieme a Massimiliano e Brenda Bizzi, presidente e Amministratore Delegato di White. Dopo 20 anni di successi, 'White Milano', la fiera di riferimento per il womenswear internazionale che ha sede nel cuore del Tortona Fashion District, si arricchisce di un nuovo format: 'White Resort', dedicato alla moda beachwear. La manifestazione è in programma dal 18 al 20 giugno, durante la Moda Uomo milanese. Gli spazi espositivi allestiti presso l'ex Ansaldo, ospitano una selezione di 50 brand che esprimono il meglio della moda da spiaggia e da resort di lusso. Di questi, grande spazio al Made in Italy, tra cui spiccano una dozzina di aziende lombarde, da Milano alla Brianza, passando per Lacchiarella e San Donato. "White Resort è il frutto del lavoro di due decenni di esperienza nel selezionare nuovi designer e i migliori brand di quel 'Made in Italy' che è espressione di lusso e unicità applicate al segmento beachwear - ha affermato Mazzali-. E' con orgoglio che oggi ho potuto visitare gli stand delle aziende lombarde che espongono in questa prestigiosa vetrina i loro capi, simbolo dell'eccellenza manifatturiera lombarda". "Sono certa del successo di questa manifestazione, dedicata a capi da spiaggia e resort, ispirati a uno stile vacanziero, elegante e glamour - ha aggiunto l'assessore - un mood che trasmette energia a chi la indossa. Già la parola Resort richiama alla mente ricordi di vacanze spensierate, magari in un rifugio di lusso ricco di comfort, proprio come questi vestiti". 'White Milano rappresenta il principale salone della moda donna in Italia - ha sottolineato ancora Mazzali -. Una vetrina fondamentale per le aziende lombarde e del Made in Italy nel suo complesso, in grado di far conoscere questi nostri marchi a buyer e stampa estera durante la fashion week milanese. Con la sua attività, 'White' ha presentato ai buyer e alla stampa internazionale abbigliamento e prodotti di oltre 700 marchi lombardi". (Com)