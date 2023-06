Algeria: al via domani la Fiera internazionale di Algeri, Italia ospite d'onore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Prende il via domani la Fiera internazionale di Algeri, con l'Italia ospite d'onore di questa 54esima edizione. Il ministro del Commercio algerino, Taieb Zitouni, ha annunciato oggi in una conferenza stampa che l’interscambio tra i due Paesi ha superato i 20 miliardi di dollari, spiegando che l'Algeria è ora il principale partner commerciale dell'Italia in Nord Africa e nel mondo arabo. Zitouni si è detto soddisfatto della relazione tra Roma e Algeri, spiegando che la decisione di accogliere l'Italia come ospite d'onore della fiera "testimonia i solidi legami economici e l'evoluzione rapida del partenariato tra i due paesi. Questa relazione riflette anche la loro storia comune e l'orientamento positivo degli scambi bilaterali". La 54esima edizione della Fiera internazionale di Algeri vedrà la partecipazione di 30 paesi, tra cui 11 paesi africani e cinque paesi europei. Rispetto alle edizioni precedenti, il numero di espositori è aumentato, passando da 323 a 473 aziende, di cui 157 aziende pubbliche e 316 aziende private. L'evento si terrà dal 19 al 24 giugno. E’ attesa la partecipazione, tra gli altri, del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. (segue) (Ala)